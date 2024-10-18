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Фьюри обещает нокаутировать Усика за 5-6 раундов
Ох уж этот цыган
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) пообещал нокаутировать украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в их поединке-реванше. Слова британца цитирует britishboxingnews:
"Я считаю, что должен нокаутировать Усика. Это мой путь к победе. Перед первым поединком Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа меня спросили о исходе боя. Спросили, кто победит. Я ответил, что Дюбуа должен очень быстро разбивать блок соперника, причинить ему вред и вывести его из боя за 5-6 раундов. И именно это он сделал. В нашей встрече с Усиком я должен сделать то же самое" – сказал Тайсон.
Напомним, что ранее Рой Джонс дал
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