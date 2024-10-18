  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри обещает нокаутировать Усика за 5-6 раундов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри обещает нокаутировать Усика за 5-6 раундов

Бокс
Обновлено

Ох уж этот цыган

Фьюри обещает нокаутировать Усика за 5-6 раундов

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) пообещал нокаутировать украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в их поединке-реванше. Слова британца цитирует britishboxingnews:

"Я считаю, что должен нокаутировать Усика. Это мой путь к победе. Перед первым поединком Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа меня спросили о исходе боя. Спросили, кто победит. Я ответил, что Дюбуа должен очень быстро разбивать блок соперника, причинить ему вред и вывести его из боя за 5-6 раундов. И именно это он сделал. В нашей встрече с Усиком я должен сделать то же самое" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Рой Джонс дал прогноз на бой Усик-Фьюри 2.

По теме
yellow-arrow
Пол-Тайсон: Стали известны поединки андеркарта вечера бокса в Техасе
yellow-arrow
Рой Джонс дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
yellow-arrow
Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости