Фьюри обещает нокаутировать Усика за 5-6 раундов

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) пообещал нокаутировать украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в их поединке-реванше. Слова британца цитирует britishboxingnews:

"Я считаю, что должен нокаутировать Усика. Это мой путь к победе. Перед первым поединком Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа меня спросили о исходе боя. Спросили, кто победит. Я ответил, что Дюбуа должен очень быстро разбивать блок соперника, причинить ему вред и вывести его из боя за 5-6 раундов. И именно это он сделал. В нашей встрече с Усиком я должен сделать то же самое" – сказал Тайсон.