  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пол-Тайсон: Стали известны поединки андеркарта вечера бокса в Техасе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пол-Тайсон: Стали известны поединки андеркарта вечера бокса в Техасе

Бокс
Обновлено

Будет интересно

Пол-Тайсон: Стали известны поединки андеркарта вечера бокса в Техасе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

15 ноября в Техасе (США) состоится бой между легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном и известным блоггером Джейком Полом.

Стал известен перечень поединков, которые войдут в андеркарт главного события вечера.

Кэти Тейлор - Аманда Серрано - бой за титулы WBC, WBO, IBF и IBO в первом полусреднем весе

Марио Барриос - Абель Рамос - бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе

Нирадж Гоят - Виндерссон Нуньес

Брюс Кэррингтон - Дэна Кулвелл

Лукас Бахди – Кори Марксман

Шадассия Грин - Мелинда Вотпул - бой за титул WBO Super во втором среднем весе

По теме
yellow-arrow
Фьюри обещает нокаутировать Усика за 5-6 раундов
yellow-arrow
Рой Джонс дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
yellow-arrow
Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец
Майк Тайсон Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости