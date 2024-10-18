Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пол-Тайсон: Стали известны поединки андеркарта вечера бокса в Техасе
Будет интересно
Getty Images/Global Images Ukraine
15 ноября в Техасе (США) состоится бой между легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном и известным блоггером Джейком Полом.
Стал известен перечень поединков, которые войдут в андеркарт главного события вечера.
Кэти Тейлор - Аманда Серрано - бой за титулы WBC, WBO, IBF и IBO в первом полусреднем весе
Марио Барриос - Абель Рамос - бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе
Нирадж Гоят - Виндерссон Нуньес
Брюс Кэррингтон - Дэна Кулвелл
Лукас Бахди – Кори Марксман
Шадассия Грин - Мелинда Вотпул - бой за титул WBO Super во втором среднем весе
Популярное сейчас
- "Космические суммы". Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере
- Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка
- Реальность состояния Куртуа гораздо сложнее, – Defensa Central
- Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции