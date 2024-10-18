Пол-Тайсон: Стали известны поединки андеркарта вечера бокса в Техасе

15 ноября в Техасе (США) состоится бой между легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном и известным блоггером Джейком Полом.

Стал известен перечень поединков, которые войдут в андеркарт главного события вечера.

Кэти Тейлор - Аманда Серрано - бой за титулы WBC, WBO, IBF и IBO в первом полусреднем весе

Марио Барриос - Абель Рамос - бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе

Нирадж Гоят - Виндерссон Нуньес

Брюс Кэррингтон - Дэна Кулвелл

Лукас Бахди – Кори Марксман