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Бывший тренер Гвоздика дал прогноз на реванш Дюбуа-Джошуа
Интересное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский тренер и боксерский эксперт Тедди Атлас дал прогноз на возможный бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и британцем Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Энтони Джошуа уже давно в боксе. Он был чемпионом, он проигрывал, возвращался, был золотым медалистом, его любят в родной стране. Энтони заслужил право принимать решения.
Если Джошуа и его команда хотят реванша без промежуточного боя, он достаточно опытен, чтобы это сделать. Не то чтобы он не был на этом пути раньше.
Он уже проходил этот путь с Энди Руисом. Он не был сконфигурирован. Он произвел перемены, вернулся и победил. Если это то, что выбирает Энтони Джошуа, если он хочет это сделать и верит в себя. Да, он должен это сделать.
Сможет ли он победить Дюбуа? Это сложный вопрос. Мы уже знаем, что Дюбуа силен и крепок и может ударить, но мы не знали, насколько он силен морально, как он обрел уверенность и веру в себя. Дюбуа может сделать самое важное в реванше – победить Джошуа психологически" – сказал Атлас.
Напомним, что ранее Рой Джонс
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