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Нганну и Феррейра прошли церемонию взвешивание перед боем в PFL
Камерунец оказался легче
Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась официальная процедура взвешивания участников бойцовского вечера от промоутерской компании PFL, который состоится завтра, 19 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Напомним, в главном событии чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра (11-4) сразится с бывшим обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну (17-3). Оба бойца уложились в лимит категории.
Фрэнсис Нганну — 116,5 кг
Ренан Феррейра — 118,6 кг
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