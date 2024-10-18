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Нганну и Феррейра прошли церемонию взвешивание перед боем в PFL

Бокс

Камерунец оказался легче

Нганну и Феррейра прошли церемонию взвешивание перед боем в PFL

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась официальная процедура взвешивания участников бойцовского вечера от промоутерской компании PFL, который состоится завтра, 19 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, в главном событии чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра (11-4) сразится с бывшим обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну (17-3). Оба бойца уложились в лимит категории.

Фрэнсис Нганну — 116,5 кг

Ренан Феррейра — 118,6 кг

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