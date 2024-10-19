Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа не проводить реванш против Дюбуа

Экс-чемпион мира по боксу Карл Фроч посоветовал британскому супертяжу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) не выходить на поединок-реванш против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Я искренне считаю, что Джошуа не стоит проводить немедленный реванш с Даниэлем Дюбуа. Если бы их бой проходил по-другому, и он оказался бы в нокауте с одного удара, тогда можно было бы говорить о немедленном реванше. Но Джошуа следует пойти в зал, чуть-чуть поспаринговать и посмотреть, что состоится в реванше Фьюри с Усиком. Это даст ему небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями и понять, как сильно он хочет остаться в этой игре.

Если Усик победит Фьюри, который является андердогом, Джошуа может посмотреть в его сторону. Если Фьюри снова проиграет, его бой против Энтони Джошуа будет великим. Он соберет стадион "Уэмбли". Джошуа получит огромный гонорар к концу карьеры. И если он побьет Фьюри, то сможет уйти из бокса с высоко поднятой головой" – сказал Фрочь.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.