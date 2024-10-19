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Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа не проводить реванш против Дюбуа
Этот вариант – еще хуже
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира по боксу Карл Фроч посоветовал британскому супертяжу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) не выходить на поединок-реванш против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Я искренне считаю, что Джошуа не стоит проводить немедленный реванш с Даниэлем Дюбуа. Если бы их бой проходил по-другому, и он оказался бы в нокауте с одного удара, тогда можно было бы говорить о немедленном реванше. Но Джошуа следует пойти в зал, чуть-чуть поспаринговать и посмотреть, что состоится в реванше Фьюри с Усиком. Это даст ему небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями и понять, как сильно он хочет остаться в этой игре.
Если Усик победит Фьюри, который является андердогом, Джошуа может посмотреть в его сторону. Если Фьюри снова проиграет, его бой против Энтони Джошуа будет великим. Он соберет стадион "Уэмбли". Джошуа получит огромный гонорар к концу карьеры. И если он побьет Фьюри, то сможет уйти из бокса с высоко поднятой головой" – сказал Фрочь.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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