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Ветеран британского бокса рассказал, за счет чего Фьюри может победить Усика

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Ветеран британского бокса рассказал, за счет чего Фьюри может победить Усика

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Известный британский боксер Рикки Хаттон рассказал, за счет чего его соотечественник, супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) может победить в реванше против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Я думаю, что Тайсону необходимо использовать свой рост, размах рук и разницу в весе. В прошлом поединке он не использовал все свои преимущества. Усик – хороший маленький боец, но я считаю, что Фьюри позволил более мелкому сопернику гонять его по рингу.

Я склоняюсь к тому, что Тайсону нужно упереться в настил ногами, мощно бить, использовать преимущество в массе, размахе рук и росте, который, на мой взгляд, он не использовал в первом поединке. А еще ему нужен один голос в углу" – сказал Хаттон.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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