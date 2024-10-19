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Ветеран британского бокса рассказал, за счет чего Фьюри может победить Усика
Фантазии и не больше
https://fightnews.info/ fightnews
Известный британский боксер Рикки Хаттон рассказал, за счет чего его соотечественник, супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) может победить в реванше против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО).
"Я думаю, что Тайсону необходимо использовать свой рост, размах рук и разницу в весе. В прошлом поединке он не использовал все свои преимущества. Усик – хороший маленький боец, но я считаю, что Фьюри позволил более мелкому сопернику гонять его по рингу.
Я склоняюсь к тому, что Тайсону нужно упереться в настил ногами, мощно бить, использовать преимущество в массе, размахе рук и росте, который, на мой взгляд, он не использовал в первом поединке. А еще ему нужен один голос в углу" – сказал Хаттон.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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