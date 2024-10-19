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Фьюри готов встретиться с Паркером ради того, чтобы тот заработал деньги

Бокс
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Щедрость не знает границ

Фьюри готов встретиться с Паркером ради того, чтобы тот заработал деньги

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, готов ли он выйти на поединок против своего соотечественника Джозефа Паркера (35-3; 23 КО). Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:

"Джозеф Паркер? Послушайте, если это принесет ему деньги, которые изменят его жизнь, и помогут его семье и детям, я уверен, что он это сделает" – сказал "Цыганский король".

Напомним, ранее ветеран британского бокса рассказал, за счет чего Фьюри может победить Усика.

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