Фьюри готов встретиться с Паркером ради того, чтобы тот заработал деньги

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, готов ли он выйти на поединок против своего соотечественника Джозефа Паркера (35-3; 23 КО). Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:

"Джозеф Паркер? Послушайте, если это принесет ему деньги, которые изменят его жизнь, и помогут его семье и детям, я уверен, что он это сделает" – сказал "Цыганский король".