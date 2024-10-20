Ленокс Льюис дал прогноз на бой Тайсон-Пол

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Ленокс Льюис дал прогноз на бой американской легенды Майка Тайсона против известного блоггера Джейка Пола. Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:

"Я думаю, что это будет хорошее сражение. Майк Тайсон попытается нокаутировать Пола. Полу нужно стараться держаться подальше от него и его силы. Я видел, как он тренировался на днях, и он выбрасывает несколько хороших комбинаций. Эти комбинации из шести ударов, Пол должен убедиться, что он не стоит на пути этих ударов, потому что Тайсон – настоящий зверь. У Тайсона все есть, он может нанести удар, он может принять удар. Майк Тайсон победит. Майк Тайсон не такой уж старый" – сказал Льюис.