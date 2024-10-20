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Жена Усика показала серию снимков в черно-белых тонах. Видео
Необычный образ
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в фотосессии в черно-белых тонах. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее ветеран британского бокса
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