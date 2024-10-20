Гвоздик потерял лидерство в рейтинге WBC

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО), выступающий в полутяжелом весе, потерял лидерство в обновленном рейтинге WBC.

Теперь на первой позиции находится боксер с американским паспортом Дмитрий Бивол. Гвоздик переместился на вторую позицию, а ТОП-3 замыкает Альберт Рамирес из Венесуэлы.

В списке есть представитель Украины Даниэль Лапин, однако пока низкорейтинговый – на 40 месте.