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Гвоздик потерял лидерство в рейтинге WBC

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Гвоздик потерял лидерство в рейтинге WBC

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО), выступающий в полутяжелом весе, потерял лидерство в обновленном рейтинге WBC.

Теперь на первой позиции находится боксер с американским паспортом Дмитрий Бивол. Гвоздик переместился на вторую позицию, а ТОП-3 замыкает Альберт Рамирес из Венесуэлы.

В списке есть представитель Украины Даниэль Лапин, однако пока низкорейтинговый – на 40 месте.

Напомним, ранее жена Усика показала серию снимков в черно-белых тонах.

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