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Легендарный ирландский чемпион дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

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Легендарный ирландский чемпион дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский промоутер и бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган дал свой прогноз на реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Тайсон будет нокаутирован и без разницы, как он готовится к этому бою. Усик может победить его каждый день недели и дважды в воскресенье. Александр остановит его в реванше. В первом бою судья сделал подарок Фьюри, еще пять секунд и Усик его нокаутировал бы в девятом раунде. В этот раз Усик доведет дело до конца, и габариты Тайсона не сыграют здесь никакой роли" – цитирует слова легенды канал Pro Boxing Fans.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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