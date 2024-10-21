Легендарный ирландский чемпион дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Ирландский промоутер и бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган дал свой прогноз на реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Тайсон будет нокаутирован и без разницы, как он готовится к этому бою. Усик может победить его каждый день недели и дважды в воскресенье. Александр остановит его в реванше. В первом бою судья сделал подарок Фьюри, еще пять секунд и Усик его нокаутировал бы в девятом раунде. В этот раз Усик доведет дело до конца, и габариты Тайсона не сыграют здесь никакой роли" – цитирует слова легенды канал Pro Boxing Fans.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.