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Чисора назвал фаворита в реванше Усик-Фьюри

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Чисора назвал фаворита в реванше Усик-Фьюри

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора (35-13; 23 КО) дал прогноз на бой-реванш между его соотечественником Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0 ; 14 КО). Слова Дерека цитирует Pro Boxing Fans:

– Это будет хороший поединок. Мы увидим небольшие отличия. Вы должны понимать, что Тайсон будет немного другим, но и Усик тоже. Это будет замечательная битва, чтобы не случилось. Я склоняюсь к победе Александра.

– Вы верите, что у Усика больше уровней, чем то, что мы видели?

– Я верю в это. Помните, у него был реванш из Джошуа? Он был гораздо лучше, не правда ли? Посмотрим.

Напомним, что ранее прогноз на реванш Усик-Фьюри дал легенда ирландского бокса.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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