Просто машина: Тайсон показал тренировку перед поединком против Пола. Видео

Легенда мирового бокса Майк Тайсон поделился со своими поклонниками новым видео. Американец активно готовится к своему следующему выставочному поединку против блогера Джейка Пола и упорно работает в тренировочном зале для того, чтобы подойти к бою в лучшей физической форме.

While Jake keeps talking, I’m going to keep training. Going to fuck him up#PaulTyson pic.twitter.com/HlCYaFq4ok