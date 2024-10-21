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Просто машина: Тайсон показал тренировку перед поединком против Пола. Видео
В невероятной форме
Getty Images
Легенда мирового бокса Майк Тайсон поделился со своими поклонниками новым видео. Американец активно готовится к своему следующему выставочному поединку против блогера Джейка Пола и упорно работает в тренировочном зале для того, чтобы подойти к бою в лучшей физической форме.
While Jake keeps talking, I’m going to keep training. Going to fuck him up#PaulTyson pic.twitter.com/HlCYaFq4ok— Mike Tyson (@MikeTyson) October 19, 2024
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 19 ноября в Техасе (США). На поединке планируется присутствие около 90 тысяч болельщиков.
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