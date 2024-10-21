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Просто машина: Тайсон показал тренировку перед поединком против Пола. Видео

Бокс
Обновлено

В невероятной форме

Просто машина: Тайсон показал тренировку перед поединком против Пола. Видео

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Майк Тайсон поделился со своими поклонниками новым видео. Американец активно готовится к своему следующему выставочному поединку против блогера Джейка Пола и упорно работает в тренировочном зале для того, чтобы подойти к бою в лучшей физической форме.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 19 ноября в Техасе (США). На поединке планируется присутствие около 90 тысяч болельщиков.

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Майк Тайсон Джейк Пол
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