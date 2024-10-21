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Дюбуа рассказал, готов ли выйти на ринг против победителя встречи Усик-Фьюри
Очень уверенный ответ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что готов выйти на ринг против победителя реванша Усик-Фьюри.
"Готов ли я встретиться с победителем? Да, только позвони мне и дай эту возможность. Я хочу, чтобы большие бои произошли. Вот зачем мне чемпионский титул. Сейчас пришло время, когда уже не нужно искать возможности. Я с нетерпением жду этого.
Фьюри? Да, это лучший бой. Лучший вариант сейчас. Теперь мы все чемпионы мира или некоторые бывшие чемпионы. Лучшие должны сразиться с лучшими. Я с нетерпением жду, когда окажусь последним выжившим во всех этих противостояниях" – сказал Дюбуа.
Напомним, что ранее Чисора
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