Дюбуа рассказал, готов ли выйти на ринг против победителя встречи Усик-Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что готов выйти на ринг против победителя реванша Усик-Фьюри.

"Готов ли я встретиться с победителем? Да, только позвони мне и дай эту возможность. Я хочу, чтобы большие бои произошли. Вот зачем мне чемпионский титул. Сейчас пришло время, когда уже не нужно искать возможности. Я с нетерпением жду этого.

Фьюри? Да, это лучший бой. Лучший вариант сейчас. Теперь мы все чемпионы мира или некоторые бывшие чемпионы. Лучшие должны сразиться с лучшими. Я с нетерпением жду, когда окажусь последним выжившим во всех этих противостояниях" – сказал Дюбуа.