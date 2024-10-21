Дюбуа назвал имя соперника, с которым готов незамедлительно провести бой

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил о готовности провести незамедлительный реванш с соотечественником, экс-чемпионом в этом дивизионе Энтони Джошуа.

"Очень надеюсь, что в скором времени появится официальная дата нашего реванша. Уверен, что во втором бою ему будет ещё тяжелее, потому что в его голове уже множество демонов. Со своей стороны я готов провести реванш в любое время, но думаю, что его тоже уговорят провести ещё один бой со мной. Я готов доказать всему миру, что я — настоящий король, поэтому если Джошуа готов, то давайте сделаем это прямо сейчас", — сказал Дюбуа в интервью BoxNation.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в сентябре 2024 года. Дюбуа одержал победу над Джошуа нокаутом в пятом раунде.