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Эдди Хирн анонсировал грандиозный турнир в Саудовской Аравии

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Он запланирован на 2025 год

Эдди Хирн анонсировал грандиозный турнир в Саудовской Аравии

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Британский промоутер Эдди Хирн и советник Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщили, что 22 февраля 2025 года состоится грандиозный турнир. Пока неизвестно, какого формата будет это соревнование и кто в нем примет участие.

Аль-Шейх: "Эдди, ты готов к турниру в феврале?"

Хирн: "22 февраля. Я считаю, что это лучший турнир, который есть в Эр-Рияде"

Аль-Шейх: "Я надеюсь, что так и будет".

По данным экспертов, в главном поединке может выступить американский чемпион по версии WBC Шакур Стивенсон.

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Источник:
boxingnews24.com
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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