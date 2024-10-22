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Промоутер Фьюри: Победа Усика над Дюбуа была очень спорной

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Промоутер Фьюри: Победа Усика над Дюбуа была очень спорной

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум рассказал о подготовке своего подопечного, британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) к бою-реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует big fight weekend:

"Мне кажется, психологически Тайсон в отличной форме. Думаю, физически он будет в лучшей форме. Время очень суровый враг. Фьюри стареет и участвовал во многих боях. Усик – невероятно хороший боец, очень хорошо подготовлен, имеет огромный набор навыков, поэтому я жду еще одного замечательного боя.

Усик, если он победит Фьюри, выигрывает два боя. Его лучший бой был с Дюбуа, потому что он без проблем победил Джошуа в двух поединках, а победа над Даниэлем была противоречивой, потому что многие считали, что удар, который повалил Александра был законным. В таком случае Дюбуа нокаутировал бы Усика" – сказал Арум.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Дэниэл Дюбуа
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