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Усик рассказал об отношении к социальным сетям во время подготовки к поединкам

Бокс
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Очень четкая и последовательная позиция

Усик рассказал об отношении к социальным сетям во время подготовки к поединкам

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, какие запреты поставил перед собой во время подготовки к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) .

"Днем много времени тратишь на соцсети. Когда их не используешь, то заполняешь голову полезной информацией. Книги, изучение чего-то нового. Это помогает лучше сконцентрироваться. То, что говорят в интернете меня не интересует, это занимает много времени" – сказал украинец.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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