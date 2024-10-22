Промоутер Богачука рассказал, кто пригласил украинца драться в андеркарте Усик-Фьюри

Промоутер украинского боксера Сергея Богачука (24-2; 23 КО) Том Леффлер рассказал, что саудовский шейх Турки аль-Аш Шейх предложил его подопечному выйти на ринг 21 декабря в андеркарте реванша Усик-Фьюри. Слова специалиста цитирует BoxingScene:

"Он (Турки – прим) думал, что Сергей выиграл бой (против Ортиса – прим) и сказал, что хочет, чтобы он был на шоу в декабре.

Мадримов – еще одно сложное сражение, но я думаю, что это победное сражение для Сергея. Это еще одна большая возможность для Сергея. Если он сможет победить Мадримова, это будет означать, что у него был потрясающий год в боях с Брайаном Мендосой, Верджилом Ортисом.

Помните, Верджил Ортис в то время имел рекорд 20-0 с 20 нокаутами, и люди предвкушали, они фактически делали ставки на то, что он нокаутирует Богачука, и когда Богачук дважды его уронил, это действительно открыло людям глаза: "Ух ты , Богачук действительно потрясающий боец" - сказал Леффлер.