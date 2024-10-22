  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Богачука рассказал, кто пригласил украинца драться в андеркарте Усик-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Богачука рассказал, кто пригласил украинца драться в андеркарте Усик-Фьюри

Бокс
Обновлено

Интересная история

Промоутер Богачука рассказал, кто пригласил украинца драться в андеркарте Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского боксера Сергея Богачука (24-2; 23 КО) Том Леффлер рассказал, что саудовский шейх Турки аль-Аш Шейх предложил его подопечному выйти на ринг 21 декабря в андеркарте реванша Усик-Фьюри. Слова специалиста цитирует BoxingScene:

"Он (Турки – прим) думал, что Сергей выиграл бой (против Ортиса – прим) и сказал, что хочет, чтобы он был на шоу в декабре.

Мадримов – еще одно сложное сражение, но я думаю, что это победное сражение для Сергея. Это еще одна большая возможность для Сергея. Если он сможет победить Мадримова, это будет означать, что у него был потрясающий год в боях с Брайаном Мендосой, Верджилом Ортисом.

Помните, Верджил Ортис в то время имел рекорд 20-0 с 20 нокаутами, и люди предвкушали, они фактически делали ставки на то, что он нокаутирует Богачука, и когда Богачук дважды его уронил, это действительно открыло людям глаза: "Ух ты , Богачук действительно потрясающий боец" - сказал Леффлер.

Напомним, что ранее Усик рассказал об отношении к социальным сетям во время подготовки к поединкам.

По теме
yellow-arrow
Усик рассказал о невероятно большом количестве спаррингов к бою против Фьюри
yellow-arrow
Усик рассказал об отношении к социальным сетям во время подготовки к поединкам
yellow-arrow
Промоутер Фьюри: Победа Усика над Дюбуа была очень спорной
Александр Усик Тайсон Фьюри Сергей Богачук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости