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Усик рассказал о невероятно большом количестве спаррингов к бою против Фьюри

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Так и умереть можно

Усик рассказал о невероятно большом количестве спаррингов к бою против Фьюри

instagram.com/playboyukraine.official

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал об особенностях подготовки к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует rtFight:

"Каждая подготовка отличается от предварительной. Мы приобщаем ученых, мы приобщаем новых психологов. Наука, спорт. Многие этого не понимают, но мы понимаем, что мы делаем. Я знаю, что мне это поможет быть лучшим во втором бою с Тайсоном Фьюри.

В прошлом лагере мы провели 500 спаррингов. В этом лагере я думаю, что, наверное, может быть столько же, но я не знаю, потому что задачу ставит тренировочная комиссия, тренер Юрий Иванович, они ставят задачу, я ее выполняю. Если она мне не нравится, я сначала могу походить поворчать, но потом нужно выполнять" – сказал Александр.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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