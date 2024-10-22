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Арум рассказал, хочет ли организовать поединок Фьюри-Джошуа

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Неожиданный комментарий

Арум рассказал, хочет ли организовать поединок Фьюри-Джошуа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум рассказал, что не хотел бы организовать для своего подопечного, британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) бой против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует Big Fight Weekend:

"Я не в восторге от боя Фьюри – Джошуа. Я не думаю, что Джошуа после сокрушительного поражения от Дюбуа действительно будет вариантом номер один.

Предположим, что Фьюри победит Усика, тогда бойцом, с которым он должен сразиться, если не будет трилогии, является Дюбуа. Прекрасный бой на "Уэмбли" – сказал Арум.

Напомним, что ранее Боб рассказал о подготовке Фьюри к реваншу с Усиком.

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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
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