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Арум рассказал, хочет ли организовать поединок Фьюри-Джошуа
Неожиданный комментарий
Американский промоутер Боб Арум рассказал, что не хотел бы организовать для своего подопечного, британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) бой против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует Big Fight Weekend:
"Я не в восторге от боя Фьюри – Джошуа. Я не думаю, что Джошуа после сокрушительного поражения от Дюбуа действительно будет вариантом номер один.
Предположим, что Фьюри победит Усика, тогда бойцом, с которым он должен сразиться, если не будет трилогии, является Дюбуа. Прекрасный бой на "Уэмбли" – сказал Арум.
Напомним, что ранее Боб
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