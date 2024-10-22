Ленокс Льюис не исключает проведения поединка против Тайсона

Легендарный супертяж Ленокс Льюис поделился своими ожиданиями от поединка Майка Тайсона против блогера Джейка Пола и рассказал о возможном бое против "железного Майка".

О бое Тайсон-Пол

"Ну, я надеюсь, что он выйдет на сражение и победит. Он боксер, он знает, как защищаться, он знает, как наносить удары по корпусу, как перекрывать ринг. Он младше меня, поэтому это действительно зависит от его мобильности – сможет ли он быстро передвигаться рингом. Он гонится за младшим парнем. Мы должны это увидеть.

Я не видел его в последнее время, чтобы проверить, сможет ли это выдержать, но я видел его без рубашки, он выглядит мускулистым. Если он в хорошей форме, он сможет это выдержать. Будем надеяться, что его здоровье хорошо. Вы не можете увидеть извне вещи, которые могут влиять на бойца изнутри. Я не хотел бы сказать, что с ним все хорошо, а потом что-нибудь случится"

О бое Льюис-Тайсон

"Давайте посмотрим, как он справится с этим поединком, а потом я вам скажу. Я говорил с Майком, да. Я не говорил о поединке, потому что у него впереди бой. Да, я бы подумал о бое с ним снова. Давай, малыш. Давай сделаем это" – сказал Льюис.