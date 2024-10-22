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Бывший соперник Ломаченко дал совет Фьюри перед реваншем против Усика
Как соотечественник соотечественнику
Фото: MMA Fighting
Британский легковес Энтони Кролла дал совет своему соотечественнику, супертяжу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО).
"Фьюри нужно внести несколько конфигураций. Тайсона много критиковали после последнего боя, но я не знаю, насколько это повлияет на него, потому что носит такой характер. Мне кажется, он много думает о себе.
Ему нужно однозначно разобраться со своим углом. Я очень верю в то, что в углу должен быть один четкий голос. Так что посмотрим, но это те коррективы, которые он внесет" – сказал Кролла.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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