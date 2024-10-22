Дюбуа показал тренировочный зал, с которого началась его карьера. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым коротким видео. Британец показал, где началась его карьера как боксера. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Возвращение туда, где все началось"