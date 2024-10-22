Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Британский боксёр Леннокс Льюис поделился мнением о предстоящем поединке между легендарным американцем Майком Тайсоном и блогером и боксёром Джейком Полом. Противостояние запланировано на ночь с 15 на 16 ноября мск в Арлингтоне (США).

"Я уже давно не видел Майка в ринге, так что точно сказать не могу. Но я видел, как он выглядит без футболки. Он сейчас в хорошей форме. Очевидно, он может победить. Если он хорошо провёл тренировочный лагерь, если у него были хорошие спарринги, то должен быть в состоянии сделать это", — сказал Льюис в интервью на YouTube-канале TMZSports.

В настоящий момент Тайсону 58, а Полу 27 лет.