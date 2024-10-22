  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри рассказал, почему ездит на старом Volkswagen Passat
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри рассказал, почему ездит на старом Volkswagen Passat

Бокс

И это не жадность

Тайсон Фьюри рассказал, почему ездит на старом Volkswagen Passat

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри объяснил, почему до сих пор ездит на старом Volkswagen Passat.

"Когда люди видят старый кроссовер, который стоит меньше, чем твои ботинки, им наплевать, кто в ней едет. Они видят "Ламбо" или "Феррари" и думают: "Кто это, чёрт возьми, такой? Давайте подойдём к машине и сделаем фото с тем парнем". Но когда они видят маленькую скромную машину, то они сразу же такие: "Там точно не Конор Макгрегор и не Флойд Мейвезер!" Я — Цыганский король. Да, мы ездим на "пассатах". Боже, я такая легенда. До чего же я хорош!" — приводит слова Тайсона портал talkSPORT.

Стоит отметить, что гордость и радость британца, это его коллекции — пара Rolls Royce Phantom II стоимостью 384 000 фунтов стерлингов каждая, а также Ferrari GTC4lusso (165 000 фунтов стерлингов) и Ferrari Portofino M 2021 года (200 000 фунтов стерлингов).

По теме
yellow-arrow
Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Майка Тайсона и Джейка Пола
yellow-arrow
Дюбуа показал тренировочный зал, с которого началась его карьера. Видео
yellow-arrow
Бывший соперник Ломаченко дал совет Фьюри перед реваншем против Усика
Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости