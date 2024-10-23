Александр Усик – Тайсон Фьюри: Видео-онлайн первая пресс-конференция к реваншу

Сегодня, 23 октября стартует обратный отсчет к поединку-реваншу между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) . В Лондоне оба бойца впервые за долгое время встретятся для проведения пресс-конференции, посвященной их второму поединку.

Начало мероприятия запланировано ориентировочно на 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-видео трансляция пресс-конференции Усик-Фьюри 2: