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Александр Усик – Тайсон Фьюри: Видео-онлайн первая пресс-конференция к реваншу
Начинается шоу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 октября стартует обратный отсчет к поединку-реваншу между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) . В Лондоне оба бойца впервые за долгое время встретятся для проведения пресс-конференции, посвященной их второму поединку.
Начало мероприятия запланировано ориентировочно на 19:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-видео трансляция пресс-конференции Усик-Фьюри 2:
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