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Усик назвал трех самых тяжелых соперников в своей карьере
Фантастический ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) неординарно ответил на вопрос о трех самых тяжелых соперниках в своей карьере.
"Топ-три соперника, с которыми я встречался в 372 боях за профессионалами и любителями? Легко: Усик, Усик и еще раз Усик. Всегда я" – сказал чемпион.
Just finished the interview with Oleksandr Usyk, currently training in Spain. My favorite quote of his: "The top three opponents I have faced in 372 fights as a professional and as an amateur? Easy: Usyk, Usyk, and Usyk. Always myself." pic.twitter.com/bNCzjUpuT8— Brin-Jonathan Butler (@brinicio) October 19, 2024
Напомним, что сегодня, 23 октября, состоится первая пресс-конференция к поединку-реваншу Усик-Фьюри. Ссылка на видео-трансляцию –
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