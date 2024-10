Усик назвал трех самых тяжелых соперников в своей карьере

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) неординарно ответил на вопрос о трех самых тяжелых соперниках в своей карьере.

"Топ-три соперника, с которыми я встречался в 372 боях за профессионалами и любителями? Легко: Усик, Усик и еще раз Усик. Всегда я" – сказал чемпион.

Just finished the interview with Oleksandr Usyk, currently training in Spain. My favorite quote of his: "The top three opponents I have faced in 372 fights as a professional and as an amateur? Easy: Usyk, Usyk, and Usyk. Always myself." pic.twitter.com/bNCzjUpuT8