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Усик назвал трех самых тяжелых соперников в своей карьере

Бокс

Фантастический ответ

Усик назвал трех самых тяжелых соперников в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) неординарно ответил на вопрос о трех самых тяжелых соперниках в своей карьере.

"Топ-три соперника, с которыми я встречался в 372 боях за профессионалами и любителями? Легко: Усик, Усик и еще раз Усик. Всегда я" – сказал чемпион.

Напомним, что сегодня, 23 октября, состоится первая пресс-конференция к поединку-реваншу Усик-Фьюри. Ссылка на видео-трансляцию – здесь.

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