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Богачук – ниже Мадримова в новом рейтинге The Ring

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А бой покажет кто и где

Богачук – ниже Мадримова в новом рейтинге The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук занял шестое место в обновленном рейтинге авторитетного издания The Ring.

ТОП-10 данной весовой категории выглядит так:

Теренс Кроуфорд (США)

Исраил Мадримов (Узбекистан)

Бахрам Муртазалиев (без флага)

Себастьян Фундора (США)

Вирджил Ортис (США)

Сергей Богачук (Украина)

Тим Цзю (Австралия)

Хесус Рамос (США)

Чарльз Конвелл (США)

Брайан Мендоса (США)

Будущий соперник украинца, узбек Исраил Мадримов в рейтинге, как видим, второй. Напомним, что бой Богачук-Мадримов состоится в андеркарте поединка Усик-Фьюри 2. Шоу запланировано на 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Сергей Богачук
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