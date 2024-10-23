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Фьюри прибыл на пресс-конференцию с Усиком. Видео

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Фьюри прибыл на пресс-конференцию с Усиком. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл на пресс-конференцию, посвященную его поединку-реваншу против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик назвал трех самых тяжелых соперников в своей карьере.

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