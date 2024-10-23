Фьюри прибыл на пресс-конференцию с Усиком. Видео

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл на пресс-конференцию , посвященную его поединку-реваншу против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик назвал трех самых тяжелых соперников в своей карьере.