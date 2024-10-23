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Тайсон Фьюри ответил на вопрос, готов ли к реваншу с Усиком
А бой уже близко
Фото: The Guardian
Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри ответил на вопрос журналистов, готов ли он к реваншу с Александром Усиком.
- Тайсон, готов ли ты к реваншу с Усиком?
- Нет
"Tyson, ready for the rematch?"— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 23, 2024
"Nope!" ????
The mind games have started from Tyson Fury ahead of #FuryUsyk2 pic.twitter.com/d72sE0AcDf
Напомним, что первый поединок завершился победой Александра Усика раздельным решением судей. Второй бой запланирован на 21 декабря 2024 года.
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