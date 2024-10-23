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Тайсон Фьюри ответил на вопрос, готов ли к реваншу с Усиком

Бокс

А бой уже близко

Тайсон Фьюри ответил на вопрос, готов ли к реваншу с Усиком

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри ответил на вопрос журналистов, готов ли он к реваншу с Александром Усиком.

- Тайсон, готов ли ты к реваншу с Усиком?

- Нет

Напомним, что первый поединок завершился победой Александра Усика раздельным решением судей. Второй бой запланирован на 21 декабря 2024 года.

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