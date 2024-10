Тайсон Фьюри ответил на вопрос, готов ли к реваншу с Усиком

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри ответил на вопрос журналистов, готов ли он к реваншу с Александром Усиком.

- Тайсон, готов ли ты к реваншу с Усиком?

- Нет

"Tyson, ready for the rematch?"

"Nope!" ????



The mind games have started from Tyson Fury ahead of #FuryUsyk2 pic.twitter.com/d72sE0AcDf