ВИДЕО. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) провел дуэль взглядов накануне поединка с бывшим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Пресс-конференция состоялась в Лондоне.

Напомним, что первый бой состоялся в мае 2024 года и завершился победой Усика раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

