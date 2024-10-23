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ВИДЕО. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов

Бокс
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Долгожданный реванш совсем скоро

ВИДЕО. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов

Фото: Twitter

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) провел дуэль взглядов накануне поединка с бывшим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Пресс-конференция состоялась в Лондоне.

Напомним, что первый бой состоялся в мае 2024 года и завершился победой Усика раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

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