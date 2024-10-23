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ВИДЕО. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов
Долгожданный реванш совсем скоро
Фото: Twitter
Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) провел дуэль взглядов накануне поединка с бывшим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Пресс-конференция состоялась в Лондоне.
Напомним, что первый бой состоялся в мае 2024 года и завершился победой Усика раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
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???????????????? ???????????? ????@usykaa and @Tyson_Fury run it back for the Unified World Heavyweight Championship ????#UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Eg0u9xGswI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 23, 2024
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