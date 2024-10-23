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ФОТО. Усик появился на пресс-конференции в образе персонажа компьютерной игры
Неожиданно
Фото: Х
Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) пришел в образе Хитмена на пресс-конференцию накануне реванша с Тайсоном Фьюри.
37-летний боксер побрился на лысо, а также появился на публике в элегантном костюме.
Выходил украинский боксер в зал Гилдхолл под композицию "Ave Maria". Этот трек является саундтреком к игре Hitman.
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Напомним, в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
There is only one Oleksandr Usyk.#UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/m6NPtd9VBq— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 23, 2024
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