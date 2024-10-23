ФОТО. Усик появился на пресс-конференции в образе персонажа компьютерной игры

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) пришел в образе Хитмена на пресс-конференцию накануне реванша с Тайсоном Фьюри.

37-летний боксер побрился на лысо, а также появился на публике в элегантном костюме.

Выходил украинский боксер в зал Гилдхолл под композицию "Ave Maria". Этот трек является саундтреком к игре Hitman.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.