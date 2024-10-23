Александр Усик принес на пресс-конференцию с Фьюри фото с нокдауном Тайсона

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик принес на пресс-конференцию фото из первого поединка с Тайсоном Фьюри, где украинец наносит плотный удар британцу.

Усик появился в костюме персонажа по известной игре "Хитмэн" и с черным кейсом, из которого затем вытащил фото из первого поединка боксеров и попросил своего британского коллегу подписать это фото, на что Фьюри спокойно согласился.

Напомним, что первый поединок закончился победой украинского чемпиона раздельным решением суддей.