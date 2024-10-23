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Усик продаст фото с автографом Фьюри для помощи украинской армии
Боксеры провели пресс-конференцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик продаст фото с автографом Тайсона Фьюри для помощи украинским военным.
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Украинский боксер вышел в костюме персонажа по известной игре "Хитмэн" с черным кейсом, из которого затем вытащил фото из первого поединка боксеров, где Усик бьет Фьюри по лицу.
Затем Александр попросил своего британского коллегу подписать это фото, на что Фьюри согласился.
‼️ Oleksandr Usyk getting Tyson Fury to sign a brutal picture from the ninth round of their first fight at today's press conference for their rematch on Dec 21st: "I look like Shrek."— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 23, 2024
[???? @Queensberry] pic.twitter.com/shAp6omFB4
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