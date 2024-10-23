Усик продаст фото с автографом Фьюри для помощи украинской армии

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик продаст фото с автографом Тайсона Фьюри для помощи украинским военным.

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Украинский боксер вышел в костюме персонажа по известной игре "Хитмэн" с черным кейсом, из которого затем вытащил фото из первого поединка боксеров, где Усик бьет Фьюри по лицу.

Затем Александр попросил своего британского коллегу подписать это фото, на что Фьюри согласился.