Усик: У меня нет мотивации на реванш с Фьюри

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал о мотивации на реванш против экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Я счастлив быть здесь. Какая моя мотивация? У меня нет мотивации, только мой режим и концентрация – это моя мотивация. Хватит", — сказал Усик.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.