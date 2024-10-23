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Усик: У меня нет мотивации на реванш с Фьюри
Украинец рассказал о настрое на бой
Фото: Getty Images
Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал о мотивации на реванш против экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).
"Я счастлив быть здесь. Какая моя мотивация? У меня нет мотивации, только мой режим и концентрация – это моя мотивация. Хватит", — сказал Усик.
Напомним, что в первом поединке Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
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