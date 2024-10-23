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Тайсон Фьюри: Прошло около 4,5 лет с тех пор, как я был аутсайдером
Британец признал, что Усик честно выиграл первый бой
Фото: Getty Images
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего реванша с обладателем титулов WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).
"На самом деле прошло около 4,5 лет с тех пор, как был второй бой против Уайлдера, тогда я тоже был аутсайдером. О чем я думаю?
Я просто с нетерпением жду фантастического боя. В мае был фантастический поединок. Александр выиграл бой честно и справедливо. Я хочу устроить чудесное сражение снова. В прошлый раз я был близок, я выиграл с преимуществом в одно очко.
Чуть больше сосредоточенности и я должен сделать то, что мне нужно. Ничего радикально не собираюсь менять, чуть больше того же, чуть больше сосредоточенности и я одержу победу", — сказал Фьюри.
Напомним, что в первом поединке Усик победил раздельным решением судей.
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