Тайсон Фьюри: Прошло около 4,5 лет с тех пор, как я был аутсайдером

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего реванша с обладателем титулов WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"На самом деле прошло около 4,5 лет с тех пор, как был второй бой против Уайлдера, тогда я тоже был аутсайдером. О чем я думаю?

Я просто с нетерпением жду фантастического боя. В мае был фантастический поединок. Александр выиграл бой честно и справедливо. Я хочу устроить чудесное сражение снова. В прошлый раз я был близок, я выиграл с преимуществом в одно очко.

Чуть больше сосредоточенности и я должен сделать то, что мне нужно. Ничего радикально не собираюсь менять, чуть больше того же, чуть больше сосредоточенности и я одержу победу", — сказал Фьюри.

Напомним, что в первом поединке Усик победил раздельным решением судей.