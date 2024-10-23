Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опубликован официальный постер боя реванша Усик - Фьюри
Бой состоится 21 декабря
Фото: Getty Images
21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч-реванш объединённого чемпиона мира по версиям WBC/WBA/WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) и экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Сегодня в Лондоне (Англия) состоялась пресс-конференция, на которой бой был объявлен официально.
Также был опубликован официальный постер.
Напомним, 18 мая Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри.
???? Usyk vs. Fury 2 : LE POSTER OFFICIEL ! ????#UsykFury2 pic.twitter.com/C9so8ME70T— La Sueur (@LaSueur_off) October 23, 2024
Популярное сейчас
- Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы
- Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
- Гвоздик потерял лидерство в рейтинге WBC
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО