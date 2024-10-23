Опубликован официальный постер боя реванша Усик - Фьюри

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч-реванш объединённого чемпиона мира по версиям WBC/WBA/WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) и экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Сегодня в Лондоне (Англия) состоялась пресс-конференция, на которой бой был объявлен официально.

Также был опубликован официальный постер.

Напомним, 18 мая Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри.