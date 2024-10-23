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Не пояс, не наследие. Тайсон Фьюри назвал цель на бой с Усиком

Бокс

Британец считает себя единственным боксером, который говорит правду

Не пояс, не наследие. Тайсон Фьюри назвал цель на бой с Усиком

фото - boxingscene.com

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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) рассказал, что стало главным для организации реванша с Александром Усиком (22-0, 14 KO).

"Какие мои приоритеты, цели на этот поединок? Первое, заработать настолько много денег, насколько это возможно. Не пояс, не наследие, не боксерский поединок, а заработать кучу денег. Чтобы это воплотить в жизнь, я должен драться настолько много, насколько возможно.

Пока тело не будет разваливаться, пока мне не стукнет 50 лет и я буду шагать на ходунках по улице. Вот как все будет. Знаете почему? Потому что так шли все великие бойцы, все! Рэй Робинсон, Али, Форман, Фрейзер. Все так делали. И если ты настоящий боец, это то, что ты делаешь. Ты дерешься, пока ты уже не сможешь этого делать.

Я провел почти 40 поединков, и каждый из них был ради денег. Если бы мне не заплатили, я бы не провел ни одного. И это факт.

Я единственный человек, который говорит правду. Кто-то думает о популярности, появившись на экранах. Я думаю только о том, как обогатиться в данный момент моей карьеры. Ты хочешь что-то со мной сделать: "Сколько я получу?" Вы хотите, чтобы я что-то прорекламировал — сколько вы мне платите? Первый вопрос, когда я слышу: "Ты хочешь драться?" Мне все равно, с кем, где и когда — единственный вопрос, который меня интересует: "Сколько платите?" У меня есть перчатки, тело, и я прибуду - если цена вопроса справедлива", - сказал британец.

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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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