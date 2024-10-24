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Не Усик. Фьюри рассказал, какого соперника он боялся больше всего

Бокс
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Откровенное признание

Не Усик. Фьюри рассказал, какого соперника он боялся больше всего

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, какого соперника он боялся во время поединка. Слова цыганского короля цитирует DAZN:

"И Уайлдер, и Усик – хорошие бойцы, и я их уважаю. Но скажу правду – когда я был в ринге с Уайлдером, то чувствовал себя в беде. У него 44 боя и 43 нокаута. Независимо от того, какой раунд идет, следует совершить одну ошибку и бой будет окончен.

С Усиком такого страха нет. Вы помните, сколько раз он меня ударил в девятом раунде? И это ничего не дало. Он хороший боксер, но боксеры бьют по-разному. Одни выключают соперника как телевизор; другие наносят много ударов и в результате вы устаете" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Фьюри назвал главную цель на реванш с Усиком.

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