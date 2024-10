Официальная страница компьютерной игры Хитмэн отреагировала на эпатажный наряд Усика. Видео

Официальная страница компьютерной игры "Хитмен" на своей странице в Твиттер отреагировала на эпатажный выход украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) на пресс-конференции к поединку против британца Тайсона Фьюри (34- 1-1; 24 КО).

"Агент Усик только что сделал окончательный выход в 47. Стильный шаг на пресс-конференции с Фьюри. Когда мир убийств встречается с рингом" - говорится в сообщении.

Agent Usyk just made the ultimate entrance as 47! Stepping into the Fury press conference with style. When the world of assassination meets the ring. #HITMAN #Agent47 #Usyk https://t.co/kOYX1NYBDO