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Фьюри рассказал о страшной трагедии в семье перед первым поединком против Усика

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Искренние соболезнования

Фьюри рассказал о страшной трагедии в семье перед первым поединком против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский супертяж, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, что перед первым поединком против украинца Александра Усика (22-0; 14 КО) его жена Пэрис потеряла ребенка.

"Она потеряла ребенка в пятницу перед боем, что было довольно паршиво. Я не оправдываюсь, но она была на шестом месяце беременности. Это не похоже на небольшой выкидыш в начале. Вы должны физически родить мертвого ребенка, самостоятельно, пока ваш мужчина находится в чужой стране. Я не мог быть возле нее в тот момент, и это тяжело для меня. Я был с этой женщиной дольше, чем не был с ней, поэтому тяжело, что я не мог быть рядом с ней.

Когда она сказала, что не может приехать, я знал, что есть проблема. Обычно она приезжает за неделю перед боем, но имела высокое давление и не могла приехать. Я спросил, что произошло, и попросил рассказать, но она не сказала. Так что я знал

Я знал, что есть проблема. Я сказал своему брату: "Она потеряла этого ребенка". Она никогда не говорила мне, что потеряла ребенка, но я знал. Когда я вернулся, я получил неизбежное подтверждение, что ребенка больше нет, но она держала это в себе.

Турки предложил нам частный самолет, чтобы справиться с высоким давлением, и сказал, что привезет с собой врача. Но когда я узнал, что она не может летать, я понял, что это большая проблема. Проходить через это наедине нехорошо.

Это не оправдание — черт возьми, нет. Я человек чести. Я делаю, что должен делать, когда я на ринге. Я не думаю о таких вещах, когда я в бою. Ничто вне ринга не имеет значения, нет никаких эмоций. Ты думаешь обо всем этом потом.

У нас уже были выкидыши, и это случается. Будут ли у нас еще дети? Я не знаю, вернулась ли она после этого в нормальное состояние. Это требует много времени, чтобы прийти в себя. Но больше никаких этих болезненных вещей сейчас, потому что я расплачусь" - сказал Фьюри.

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Источник:
Guardian
Опубликовал: Андрей Хижняк
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