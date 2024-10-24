Промоутер Фьюри назвал потенциальных соперников Тайсона после поединка против Усика

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, против кого планирует сразиться его подопечный после второго боя с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) .

"Я искренне верю, что Тайсон победит Усика в декабре. Даже проиграв близкий первый бой, он доказал, что может перебоксировать боксера-мастера Усика и может причинить ему боль. И он знает, что на этот раз он должен отказаться от показухи и сразу перейти к делу.

Но если это будет еще одно поражение, сражение с Джошуа все равно состоится, и саудовцы все равно будут очень заинтересованы в нем. А еще есть Даниэль Дюбуа, повзрослевший и готовый к любому. Мне было бы неудобно устраивать ему бой с Тайсоном, потому что они оба моих бойца, они были со мной 10 лет или больше, и я люблю их. Но если они хотят это сделать, пусть будет так" – сказал Уоррен.