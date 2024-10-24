Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Эгис Климас выразил соболезнования британцу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) в связи с трагедией у него в семье.

"Жаль слышать об этой трагедии, я впервые об этом узнал. Это ужасные ощущения, у меня была такая же ситуация с одним из моих бойцов всего за два дня до боя. Это действительно большая семейная трагедия! Мне жаль, Тайсон! Надеюсь, Бог даст вам еще несколько детей в ближайшем будущем" – написал Климас на своей странице в Твиттер.