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Усик поможет украинской армии, продав снимки с подписью Фьюри
Достойный поступок чемпиона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, что сделает со снимками, которые
"Я продам эти фото и помогу своим украинским военным" – кратко ответил наш боксер.
Напомним, что бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Вчера, 23 октября, прошла первая пресс-конференция, посвященная предстоящему поединку. В частности, Усик
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