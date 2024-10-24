Усик поможет украинской армии, продав снимки с подписью Фьюри

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, что сделает со снимками, которые подписал британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) на их пресс-конференции к реваншу.

"Я продам эти фото и помогу своим украинским военным" – кратко ответил наш боксер.