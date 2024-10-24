  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик поможет украинской армии, продав снимки с подписью Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик поможет украинской армии, продав снимки с подписью Фьюри

Бокс
Обновлено

Достойный поступок чемпиона

Усик поможет украинской армии, продав снимки с подписью Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, что сделает со снимками, которые подписал британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) на их пресс-конференции к реваншу.

"Я продам эти фото и помогу своим украинским военным" – кратко ответил наш боксер.

Напомним, что бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Вчера, 23 октября, прошла первая пресс-конференция, посвященная предстоящему поединку. В частности, Усик предстал перед публикой в ​​необычном костюме, а Фьюри рассказал о мотивации на реванш.

По теме
yellow-arrow
Саудовский шейх объяснил, почему реванш Усик-Фьюри решили провести уже в декабре
yellow-arrow
Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
yellow-arrow
Промоутер Фьюри назвал потенциальных соперников Тайсона после поединка против Усика
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости