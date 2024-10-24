Саудовский шейх объяснил, почему реванш Усик-Фьюри решили провести уже в декабре

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, почему реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1 ;24 КО) решили провести уже через 7 месяцев после их первого поединка.

"Это то, что делает Riyadh Season: снова устраивает чудесное сражение через семь месяцев. И это хорошо для бокса.

Первый поединок получился очень близким, и у нас не было времени. Усику исполнится 38 лет, Фьюри – 36. Зачем нам ждать, если все правильно? Это наш способ решать дела. Мы продолжим поставлять на рынок отличные бои" – сказал саудит.