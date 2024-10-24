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Фьюри назвал имя человека, который заставляет его не завершать карьеру

Бокс
Обновлено

Не человек, а ходящий карман

Фьюри назвал имя человека, который заставляет его не завершать карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о значении в своей карьере руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Слова боксера цитирует Вoxing Social:

"Я выступал в Эр-Рияде еще в 2019 году. У нас большая история. Они делают фантастические представления.

Турки полностью захватил бокс. Он объединил всех промоутеров и все телеканалы под флагом и установил контроль. Он лидер боксерской игры, контролирует все. Помните, что я повлиял на все это, я собрал это вместе, детка.

Просто хочу поблагодарить Турки за это, за все бои, которые стали возможны. Я бы завершил карьеру задолго до боя с Нганну, если бы не Турки. Благодаря ему я все еще провожу поединки.

Бокс был мертв. До Турки Аль аш-Шейха, с боксом было покончено. Просто спасибо за все эти поединки и за кучу денег" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Турки объяснил, почему реванш Усик-Фьюри решили организовать так быстро.

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