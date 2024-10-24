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Брат Фьюри: Реванш с Усиком завершится нокаутом
У Шейна есть вопросы к челюсти Тайсона
Getty Images/Global Images Ukraine
Брат Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) Шейн Фьюри поделился ожиданиями от реванша с Александром Усиком (22-0, 14 KO).
Поединок завершится досрочно.
Конечно, есть вопросы к челюсти Тайсона. Его регулярно отправляли в нокдаун, но очевидно, что к его сердцу никаких вопросов нет. Посмотрим, это бокс.
В хевивейте, когда тебя бьет 100-килограммовый соперник, это больно. А если прибавить к весу еще и навыки высочайшего уровня... это очень сложно. Поэтому, да: к челюсти есть вопросы.
Впрочем, пусть победит лучший, - сказал Шейн Фьюри в интервью BoxingNews.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри назвал потенциальных соперников Тайсона после поединка против Усика.
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