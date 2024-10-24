Тайсон Фьюри: Я всегда заканчиваю тем, что нокаутирую соперников в реванше

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри надеется, что на этот раз будет так же.

"Это был хороший поединок для фанатов, и мы движемся дальше. Но, как я уже говорил ранее в своем вступительном заявлении, мне нужно быть немного более сосредоточенным и немного умнее, чтобы одержать победу.

Кажется, мой реванш с людьми всегда заканчивается тем же самым. Я всегда заканчиваю тем, что нокаутирую их в реванше. С кем бы я ни встречался больше одного раза, он был нокаутирован в реванше. Поэтому я представляю нечто похожее во втором бою с Усиком.

Все, что я могу сделать, это хорошо подготовиться, усердно тренироваться, хорошо питаться, рано ложиться спать, рано вставать, делать правильные вещи, слушать людей вокруг меня, а остальное в руках Бога", - заявил Фьюри на пресс-конференции.