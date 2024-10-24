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Тайсон Фьюри назвал самый большой урок, который усвоил в бою с Усиком

Бокс

Британец уверен, что сможет єто исправить в реванше

Тайсон Фьюри назвал самый большой урок, который усвоил в бою с Усиком

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, чему его научил бой с украинским чемпионом Александром Усиком.

"Самый большой урок, который я усвоил — это защищаться, всегда защищаться, и никогда не опускать руки, потому что тебя могут атаковать в любое время с любой стороны", — заявил Тайсон на пресс-конференции.

Стоит напомнить, что реванш состоится уже 21 декабря этого года.

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